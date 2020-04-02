الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

أصدرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية توضحياً، بشأن إعادة فتح أبواب القطاع السياحي، نشرته عبر فيسبوك، جاء فيه:



لا يزال القطاع السياحي مغلق أبوابه، لقد تم تعميم خبر فتح المطاعم والكافيهات خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن تم العدول عنه ومازال قرار الإغلاق قائم.





نحن ملتزمون بقرارات تخدم مجتمعنا وصحته، داعين الله بان يزيح هذه الغمة وشعبنا في صحة وعافية.

رام الله - دنيا الوطن