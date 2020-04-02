قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: اسلام نضال حمارشة (17عاما)، وماهر محمد بعجاوي (20 عاما)، ومحمد فراس تركمان (15عاما)، ويزيد عبد الرحمن أبو عابد (17عاما)، وذلك بعد مداهمة البلدة واقتحام منازل ذويهم وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).