الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض



وأكد في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس على أهمية الاستمرار بالتشدد في تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالعزل والحجر والوقاية من تفشي فيروس (كورونا) مع الاستمرار بالحد الأدنى للحياة التجارية والاقتصادية وتوفير متطلبات الدواء والغذاء للمواطنين .



وأكد أن جميع دول العالم يواجهون فيروس (كورونا) لحماية شعوبهم ونحن الشعب الفلسطيني نواجه فيروس (كورونا) وفيروسات الاحتلال وجنوده والمستوطنين لحماية شعبنا وايضا حماية أرضنا المحتلة.



وأشار الى الحاجة لاطلاق انتفاضة زراعية وانتاجية لمواجهة فيروسات (كورونا) والاستيطان والاحتلال مع الاستمرار باجراءات الوقاية من حملات التعقيم والعزل والحجر المتبعة في جميع المحافظات.



وقال: إن برنامج الوقاية يجب ان يرافقه برنامج تشغيل للمواطنين يبدأ من اعادة الاعتبار للاقتصاد المنزلي وللمشاريع الفردية والصغيرة ولتفعيل الانتاج الزراعي النباتي والحيواني والانتاج الصناعي في جميع المناطق بما يلبي احتياجات المواطنين الغذائية والصحية والطبية.



وقال من أجل ان نواجه فيروسات (كورونا) والاحتلال يجب ان ننجح بالإجراءات الوقائية وبالانتاج الدافعي معا.



واكد أنه لا يجوز ان ننجح بحماية الصحة والسلامة العامة بدون ان ننجح باجراءات حماية اقتصادنا وحماية ارضنا ويجب ان ننتصر بحماية الصحة والسلامة العامة لشعبنا مع الانتصار بنفس الوقت في حماية اقتصادنا وارضنا بشكل متكامل .





وفي النهاية اكد ان تحقيق الامن الاقتصادي هو المقدمة الحقيقية لتحقيق الامن الغذائي والامن الصحي والامن القومي بنفس الوقت، مضيفاً أنه لا امن صحي بدون ان ننتصر في تحقيق الامن الغذائي والامن الاقتصادي معا.



رام الله - دنيا الوطندعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي إلى انتفاضة زراعية وانتاجية لمواجهة فيروس (كورونا) من أجل حماية شعبنا زحماية ارضنا من الاستيطان والمصادرة والتهويد.