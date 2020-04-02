عاجل

  • الصحة بغزة: المختبر المركزي أتم مساء اليوم فحص 194 عينة مخبرية وجميع نتائجها سلبية

شؤون فلسطينية

"حماية المستهلك" ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

"حماية المستهلك" ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع
رام الله - دنيا الوطن
تابعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومجلس الحليب الفلسطيني قضايا فائض الكميات من الحليب في المزارع وتراكم فائض حليب مصنع في الشركات نتيجة ترشيد النفقات من قبل المستهلك الفلسطيني في ضوء إجراءات الحد من الحركة والبقاء في البيت، ونتيجة لعدم عمل الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية مما قلل طلبها من كميات الحليب من المزارع.

وأفاد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجمعية ضمن خلية ازمة مع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين والاتحاد العام للفلاحين والتعاونين الفلسطينين واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية من أجل متابعة هذا الملف للتوازن بين مصلحة المستهلك باستمرار سلسلة التوريدات وضمان تدفق المنتجات الفلسطينية بين المحافظات والاسعار المنافسة واستمرار عمل الايدي العاملة الفلسطينية وبين مصلحة مربي الثروة الحيوانية وعدم تراكم فائض الحليب لديهم وخسارتهم بصورة تعيدنا للمربع الأول الاعتماد على مصادر الحليب الإسرائيلي على حساب المزارع الفلسطيني.

وأضاف أن مبادرتنا (منا والنا) لدعم المنتجات الفلسطينية تدفعنا لدعم استمرارية الإنتاج في الشركات بكامل طاقتهم الإنتاجية برغم الوضع الطارئ في مواجهة الكورونا، وضرورة وقف تسويق المنتجات الإسرائيلية لافساح المجال امام المنتجات الفلسطينية لزيادة حصتها السوقية وزيادة كميات انتاجها.

وأكد هنية أن هناك معضلة تواجه المشاريع الصغيرة في المنتجات التي تعتمد الحليب وسبل التسويق الامر الذي يتطلب تدخلات خلاقة لحلها بالكامل.

يشار ان تواصلا تم مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة الفلسطيني لضمان تضمين الطرود الغذائية والمساعدات منتجات الحليب الفلسطيني ومشتقاته، والتواصل مع المؤسسات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات.

وتابعنا حسب هنية مع وزير الزراعة رياض العطاري بسبل تدخلات الوزراة كجهة اختصاص في هذا المجال ومخاطبة برنامج الغذاء العالمي لتضمين مساعداته تلك المنتجات الى جانب زيت الزيتون، وتسهيا توريد المنتجات الزراعية والالبان والحليب بين المحافظات، وحلول خلاقة لفائض الحليب في المزارع وانتاجه لمنتجات طويلة الأمد كالحليب والاجبان والاجبان الصفراء والاجبان الحلوة لرمضان.

وأكد عباس ملحم مدير اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين ان الحل الأمثل يتضمن تضمين الطرود الغذائية والمساعدات وتوريدات المشتريات الحكومية منتجات الحليب والاجبان والالبان الفلسطينية لضمان عدم تواجد فائض حليب، مشيرا الى خلية الازمة مع جمعية حماية المستهلك واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية للتواصل مع وزير الزراعة والمؤسسات الاغاثية لتفادي تراكم فائض وحل المشكلة.

وأضاف لقد قمنا مع جمعية حماية المستهلك بالمساعدة في تسويق الجبنة البيضاء من المزارع الى المستهلك بأسعار مميزة، وهذه تجربة نسعى لتوسيعها بالخضار وغيرها.

كما أكد بسام ابوغليون مدير اتحاد الصناعات الغذائية انه يوجد تواصل دائم مع الوزارات ذات العلاقة والجهات الخيرية من قبل الاتحاد وذلك من اجل فتح آفاق تسويقية لمنتجات الالبان من خلال الاجراءات الحكومية مثل العطاءات والطرود الغذائية التي تمكن الشركات من الاستمرار في الانتاج واستهلاكه الكميات من الحليب الخام والمحافظة على الدورة الاقتصادية في هذا الجانب، بالإضافة للتواصل مع الشركات الصناعية والعمل على تذليل العقبات امام العملية الإنتاجية في ظل حالة الطوارئ وذلك لضمان استمرار الانتاج بشكل يومي وتلبية حاجة المستهلك الفلسطيني من منتجات الالبان بالجودة والكمية المطلوبة.

أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

"الاقتصاد" بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

غنيم: الإجراءات الاحترازية بقطاع المياه تنطبق على كافة المصادر التي تزود مياه الشرب

غنيم: الإجراءات الاحترازية بقطاع المياه تنطبق على كافة المصادر التي تزود مياه الشرب

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

"الاقتصاد" بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

&#34;حماية المستهلك&#34; ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

"حماية المستهلك" ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

محافظ طولكرم: تقليص مدة حركة المواطنين لقضاء الحوائج الضرورية

محافظ طولكرم: تقليص مدة حركة المواطنين لقضاء الحوائج الضرورية

الشرطة تضبط ثلاث مركبات غير قانونية يستخدمها العمال لنقلهم لأراضي عام 48

الشرطة تضبط ثلاث مركبات غير قانونية يستخدمها العمال لنقلهم لأراضي عام 48

منوعات

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ &#34;كورونا&#34;

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ "كورونا"

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود &#34;كورونا&#34;

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود "كورونا"

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس &#34;كورونا&#34;

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس "كورونا"

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

عربي

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة