قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الخميس، شابين من بلدة سلوان بالقدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إياد أبو صبيح وأحمد العباسي من بلدة سلوان بعد الاعتداء عليهما.



وأوضحت أنه تم تحويل الشاب العباسي إلى المستشفى بعد إصابته في رأسه جراء الاعتداء عليه، كما نقل موقع (حرية نيوز).



ويواصل الاحتلال اعتداءاته اليومية بحق المواطنين في القدس المحتلة، من خلال ضربهم واعتقالهم والتضييق عليهم.