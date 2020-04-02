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غنيم: الإجراءات الاحترازية بقطاع المياه تنطبق على كافة المصادر التي تزود مياه الشرب

غنيم: الإجراءات الاحترازية بقطاع المياه تنطبق على كافة المصادر التي تزود مياه الشرب
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم، و محافظ جنين أكرم رجوب الآبار الزراعية التي يتم من خلالها تزويد المياه المنزلية للمواطنين في منطقة شمال شرق جنين للتأكيد على ضرورة إتباع إجراءات تعقيم المياه ضمن المواصفات المعتمدة وما ورد في التعميم الصادر عن سلطة المياه بالخصوص.

وقال م. وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه :"اليوم نتشارك جميعاً المسؤولية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتأمين وصول مياه آمنه لهم من خلال الالتزام بتنفيذ التعليمات لضمان وصول مياه آمنه و أوعز لطواقم سلطة المياه لتركيب أجهزة كلور لعدد من الآبار لتعقيم مياه الشرب ،وكذلك متابعة فحص عينات المياه بشكل دائم.

وأشار غنيم "نعمل وفق خطة الطوارئ لمراقبة نقاط تعبئة الصهاريج للمناطق التي لا يوجد لديها شبكات مياه حتى الآن ولا تتبع للنظام المائي لسلطة المياه والتي تتزود من خلال البار الزراعية كإجراء احترازي لضمان مأمونية المياه.

وتفقد محطة ضخ فقوعه في منطقة مرج ابن عامر التابعة لسلطة المياه، للاطمئنان على صحة وسلامة العاملين فيها والتزامهم بالإجراءات الوقائية، وللإشراف على عمل وضخ المحطه لضمان استمرار وصول المياه للمواطنين.

وختاما طالب غنيم مالكي الآبار والهيئات المحلية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتعقيم مياه الشرب والمرافق المائية مضيفا اننا سنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من لم يلتزم ويستهتر بحياة المواطنين مؤكدا أن سلطة المياه تعمل معكم ولأجلكم لنتجاوز هذه الأزمة ونمنع انتشار الوباء.

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