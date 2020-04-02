محافظ طولكرم: تقليص مدة حركة المواطنين لقضاء الحوائج الضرورية

محافظ طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر إنه و بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد إشتيه،فقد تقرر تقليص مدة حركة المواطنين لقضاء الحوائج الضرورية لتصبح من الساعة 10 صباحاً – 5 مساءً، مع التشديد على قيود منع الحركة خلال هذه الفترة.



وقال أبو بكر في تصريح صحفي: إن تقليص مدة الحركة لقضاء الحوائج الضرورية على مستوى المحافظة يسري ابتداء من يوم غد الجمعة الموافق 3/4/2020، وحتى إشعار أخر، على أن تستثنى من ذلك الحالات المرضية القاهرة، مشدداً على التزام جميع المنشات والمحال التجارية المسموح لها بالعمل خلال فترة الطوارئ، باستثناء الصيدليات والمخابز.



وأكد المحافظ أبو بكر على أن المؤسسة الأمنية ستشدد بتطبيق هذه التعليمات، حفاظاً على سلامة المواطنين، وحمايتهم، ولمنع انتشار هذا الوباء، داعياً الله عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا في كل مكان.