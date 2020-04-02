الشرطة تضبط ثلاث مركبات غير قانونية يستخدمها العمال لنقلهم لأراضي عام 48

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم ثلاث مركبات غير قانونية بالقرب من فتحات الجدار يستخدمها العمال لنقلهم لأراضي عام 48 المحاذية لبلدة عتيل شمالي طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مركز شرطة عتيل وخلال نشر دورياته لمتابعة حالة الطوارئ لعدم تفشي وانتشار فيروس (كورونا) ومتابعة العمال الذين يعملون بالداخل المحتل وفحصهم أثناء عودتهم من العمل فقد تم ضبط ثلاث مركبات يقوم العمال باستخدامها للوصول إلى فتحات الجدار المحاذي للداخل الفلسطيني من بلدة عتيل، وتم ضبط المركبات بمركز عتيل لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وأضاف البيان: أن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في طولكرم تعاملت مع حولي 166 عامل خلال ثلاثة ايام تم التحفظ عليهم أثناء عودتهم من الداخل الفلسطيني من خلال الحواجز المنتشرة في مدينة طولكرم وريفها حيث تم التحفظ عليهم في الأماكن المخصصة لذلك والزام عدد منهم بالحجر المنزلي بعد عمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني .



وناشدت الشرطة المواطنين العمال العائدين من أراضي عام 48 الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من مرض (كورونا).