تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين وإجمالي الإصابات 161



جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث الرسمي مساء اليوم الخميس، أفاد فيه بأن الإصابة لرجل ستيني يعتقد بأن العدوى نقلت إليه من أحد العاملين في إسرائيل، حيث أخذت عينات من نحو 50 من المخالطين له من عائلته، وسكان مدينته للتأكد من سلامتهم، وقد وضع قيد الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافير بترمسعيا.



وبدأت طواقم طبية مجهزة بأخذ عينات من 250 من العاملين في المسلخ الموبوء للدجاج في منطقة "عطروت" في القدس، وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى الحجر الصحي في فنادق عدة في مدينة رام الله مساء اليوم.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 161 إصابة.