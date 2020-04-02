عاجل

  • الصحة بغزة: المختبر المركزي أتم مساء اليوم فحص 194 عينة مخبرية وجميع نتائجها سلبية

شؤون فلسطينية

الكشف عن حصيلة انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني

الكشف عن حصيلة انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشر مركز صدى سوشال تقريره الشهري حول حصيلة انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني على (فيسبوك).

ورصد المركز خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 226 انتهاكاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز: إنّ موقع (فيسبوك) يستمر بصدارته لانتهاكات المحتوى الفلسطيني بشكل دائم.

و وثق المركز الانتهاكات على النحو التالي: حذف 10 حسابات شخصية، حذف 13 صفحة وإلغاء نشر وتقييد وصول، منع 6 من البث المباشر، منع ست من التعليق والنشر، منع واحد من التعليقات والمراسلة، و رسالة حظر للمئات وصلت عن طريق الخطأ، وقد وثق المركز 185 حساب وصلته هذه الرسالة، وجاري المتابعة مع إدارة (فيسبوك) حول هذا الخلل.

كما قام موقع (تويتر) بحظر حسابين، وحذف تطبيق انستغرام حسابين وحظر حساب آخر، وحذف تطبيق تك توك فيديو واحد.

يشار إلى أن مركز صدى سوشال بالتعاون مع مبادرة تيقن أطلق منذ بداية الشهر حملة #حارب_(كورونا) لمواجهة الشائعات وحذف الحسابات والصفحات التي تروج لها وتعامل المركز مع 120 شائعة ومعلومة زائفة وردت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية.

وبحسب استبيان عملت عليه حملة حارب كورونا استهدف عينة عشوائية من مستخدمي الإنترنت في فلسطين، فتبين أن 75.1% من العينة والتي بلغت 315 مستخدم، يرون بمنصة فيسبوك الأداة الأكثر مساهمة بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وقد قام فريق الرصد بمراقبة كافة هذه المعلومات وتشجيع جمهور المستخدمين على مراسلة المركز للتبليغ عن اي إشاعة أو منشور يتضمن محتوى غير دقيق أو يساهم ببث الهلع بين الناس.

وقام المركز بدوره بمراسلة مباشرة وفورية لكل أصحاب الصفحات حتى يتم حذف هذه المنشورات لتجنب أي تبعات سلبية لنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، كالتبليغ عن الصفحة لإدارة فيسبوك وحذفها في حال عدم التجاوب.

كما قامت الحملة بجهود مبادرة تقين بنفي الأخبار الكاذبة والتأكد من المعلومات التي بها لبس، وإيضاح اي معلومات اخرى كان انتشارها منقوصا أو مبهما على الجمهور.

وتعمل الحملة على نشر إرشادات متنوعة تخص الجمهور ابتداء من تحري المعلومات حول فيروس كورونا وانتهاء بإرشادات العمل الآمن عن بعد في ظل الحجر الصحي على البلاد.

أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

"الاقتصاد" بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

&#34;حماية المستهلك&#34; ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

"حماية المستهلك" ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

"الاقتصاد" بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

&#34;حماية المستهلك&#34; ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

"حماية المستهلك" ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة سلوان بالقدس

محافظ طولكرم: تقليص مدة حركة المواطنين لقضاء الحوائج الضرورية

محافظ طولكرم: تقليص مدة حركة المواطنين لقضاء الحوائج الضرورية

الشرطة تضبط ثلاث مركبات غير قانونية يستخدمها العمال لنقلهم لأراضي عام 48

الشرطة تضبط ثلاث مركبات غير قانونية يستخدمها العمال لنقلهم لأراضي عام 48

منوعات

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ &#34;كورونا&#34;

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ "كورونا"

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود &#34;كورونا&#34;

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود "كورونا"

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس &#34;كورونا&#34;

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس "كورونا"

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

عربي

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة