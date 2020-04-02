فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا



ودخلت البلاد مؤخراً حالة من حظر التنقل بين جميع المناطق بدءا من الثلاثاء الماضي، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ومنعت محافظة طرطوس، اليوم التجول على الكورنيش البحري بدءاً من الثانية ظهر اليوم وحتى اشعار آخر، كذلك فرضت محافظة حلب منع التجول في منطقة كورنيش الإذاعة في المدينة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية السورية، حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.وأوضحت الوزارة وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، أن الحظر يمتد من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بدءاً من تاريخه وحتى إشعار آخر.