الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت الجزائر اليوم الخميس، خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، لترتفع بذلك حالات الوفاة في البلاد إلى 63، وارتفاع عدد المصابين إلى 986، في عموم البلاد.



وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا)، جمال فورار، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 61 حالة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ودعا المسؤول الجزائري المواطنين إلى ضرورة "احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس (كورونا)".











رام الله - دنيا الوطن