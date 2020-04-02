شاهد: متطرفون يهود يواجهون الشرطة الإسرائيلية بـ "السعال"

وشوهد فتى في خلفية الفيديو وهو يعطس في وجه شرطية، بينما سعل صبي في وجه شرطي، حيث صرخ الفتى بكلمة واحدة في وجوه عناصر الشرطة: "نازي".والحادثة ليست منعزلة، بل تكررت كثيرا، إذ تواجه الشرطة الإسرائيلية رفضا عندما تدخل أحياء ومدن هؤلاء المتطرفين، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.ووصل الأمر إلى حد مهاجمة عناصرها، كما حدث في حي "مئة شعاريم" في القدس الغربية، وأيضا وصف المتطرفون هناك عناصر الشرطة بـ"النازيين";.وتبين أن نحو 60 % من الإصابات في فيروس (كورونا) داخل إسرائيل سجلت بين المتشددين اليهود أو الذين يعرفون أيضا بـ"الحريديم"، رغم أنهم لا يشكلون سوى 12% من عدد السكان.وارتفع عدد الوفيات من فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 36 بعدما أفاد مستشفى "شعاري تسيدك" في وقت متأخر من مساء الخميس، عن وفاة إسرائيلي (84 عاماً) ومستشفى "هشارون" عن وفاة إسرائيلي (91 عاماً).وتقول صحيفة (جيروزلم بوست) الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية إن واحدا من كل سبعة مصابين بفيروس (كورونا) من مدينة "بني براك"; التي يسكنها "الحريديم" وتقع شمال شرقي تل أبيب.