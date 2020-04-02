جامعة الإسراء تعلن تمديد تعطيل العمل الإداري والأكاديمي لشهر إضافي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة الإسراء، اليوم عن تمديد تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي لمدة شهر إضافي ذلك من تاريخ 6-4-2020 ولغاية 6-5-2020، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والموظفين والصحة العامة للمواطنين.



وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن أن قراراها هذا يأتي التزامًا منها بقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بتمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء دولة فلسطين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكدت الجامعة على مواصلة اعتمادها للتعليم الالكتروني والعمل به بشكل منتظم يضمن وصول ما يلزم للطلبة، داعيةً طلبتها إلى ضرورة متابعة البوابة الالكترونية للجامعة عبر صفحاتهم الخاصة؛ لتلقي المحاضرات والاطلاع على المرفقات الخاصة بالمساقات الدراسية المختلفة، مثل مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وشرائح البوربوينت وغيرها من المواد التعليمية المختلفة.



وكانت جامعة الاسراء قد اعلنت، منذ اللحظات الأولى، التزامها بقرار فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" الصادر بتاريخ 6-3-2020 والقاضي بإعلان حالة الطوارئ واغلاق مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بهدف مجابهة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا.



وأصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا اشارت فيه الى انها قررت تمديد حالة الطوارئ في جميع انحاء الوطن من تاريخ 6-4-2020 ولغاية 6-5-2020، ويأتي هذا القرار في اطار مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.