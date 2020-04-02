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رئيس الوزراء يوصي للرئيس عباس بتمديد حالة الطوارئ

رئيس الوزراء يوصي للرئيس عباس بتمديد حالة الطوارئ
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أوصى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، للرئيس محمود عبّاس بتمديد حالة الطوارئ لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس (كورونا)، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للسيد الرئيس حول تطورات مواجهة الوباء اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء: إن التوصية جاءت على ضوء توصيات اللجنة الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية الخاصتان بإدارة ومتابعة مواجهة فيروس (كورونا) في فلسطين.

وأوضح اشتية "ما زلنا حتى اللحظة مسيطرين بدرجة عالية على إمكانية تفشي الوباء، لكن علينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل إسرائيل آلاف الإصابات".

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