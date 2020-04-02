اشتية: تقليص ساعات الحركة في المحافظات بين العاشرة صباحا والخامسة مساء







رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية إجراءات التعامل مع تدفق آلاف العمّال القادمين من أماكن عملهم في إسرائيل خلال الأيام القادمة، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور وزيري الصحة مي كيلة والعمل نصري ابو جيش.وقال رئيس الوزراء: "طلبنا من الجانب الإسرائيلي إجراء فحوصات للعمّال قبل عودتهم، أو تنظيم عودتهم بالتدريج في مجموعات لنتمكن من فحصهم والسيطرة على هذا الخطر، وعلينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل آلاف الإصابات بإسرائيل".وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول آلية عمل الفحوصات وتوقعات وتوصيات لجنة الوبائيات حول الوضع، فيما قدم وزير العمل تقريرا بخصوص أعداد العّمال المقدرة بنحو 45 ألف عامل ما زالوا بالداخل، وأماكن تواجدهم وتوصيات للتعامل معهم.وأعلن رئيس الوزراء تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات لتنحصر ما بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً، وأن يتم إغلاق جميع المحال التجارية بعد الساعة الخامسة باستثناء الصيدليات، علما أن هذه الإجراءات لا تشمل محافظتي بيت لحم والخليل اللتان تشهدان إجراءات أكثر تشديدا.كما أشار رئيس الوزراء لضرورة أن تكون كل نقطة أو حاجز للأمن بين المدن والقرى تحت إمرة الأجهزة الأمنية، وأن يكون المتطوعون ضمن خطط وإشراف الأمن لمنع حدوث أي خلافات أو تجاوزات.