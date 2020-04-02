إغلاق 33 محلاً تجارياً ومنشاراً للحجر لعدم الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ بجنين





كما قامت الدوريات، بإغلاق مصنع للباطون، ومنشاراً للحجر وإحضار صاحبه، وذلك لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة، اليوم 33 محلاً تجارياً، ومصنعاً للباطون، ومنشاراً للحجر؛ لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة، وأثناء قيامها بعمل جولات في مناطق الاختصاص؛ لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، وتنفيذاً لقانون الطوارئ، القاضي بمنع الحركة والتنقل، وعدم خروج المواطنين، تم إغلاق 33 محلاً تجارياً في محافظة جنين.