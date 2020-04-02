مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

إنه تم غلق عدد من القرى؛ للحد من انتشار الفيروس.





وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت أن العائدين من الخارج، تسببوا بانتشار فيروس (كورونا) في البلاد، واصفة إياهم بأنهم "السبب الرئيسي" لتفشي هذا المرض المميت في مصر.



وقال مدبولي، إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي، تسبب في نقل الفيروس، مشيراً إلى أن مصر في المرحلة المتوسطة من فيروس (كورونا).



وأشار رئيس الحكومة المصري، إلى أن مصر في المنحنى التدريجي الطبيعي لانتشار الفيروس، مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في مصر، إلى 850 إصابة، لترتفع بنسبة 71 حالة، بعد إعلان وزيرة الصحة، أن العدد وصل إلى 779.وكانت آخر حصيلة، أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الخميس، 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال رئيس الوزراء المصري: إن الأسبوع المقبل مهم جداً فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل، مضيفاً: أنه وفقاً لآخر الإحصاءات، مازالت مصر في المستوى المتوسط بشأن (كورونا)، مضيفاً: