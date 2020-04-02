عربي

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في مصر، إلى 850 إصابة، لترتفع بنسبة 71 حالة، بعد إعلان وزيرة الصحة، أن العدد وصل إلى 779.

وكانت آخر حصيلة، أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الخميس، 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال رئيس الوزراء المصري: إن الأسبوع المقبل مهم جداً فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل، مضيفاً: أنه وفقاً لآخر الإحصاءات، مازالت مصر في المستوى المتوسط بشأن (كورونا)، مضيفاً: إنه تم غلق عدد من القرى؛ للحد من انتشار الفيروس.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت أن العائدين من الخارج، تسببوا بانتشار فيروس (كورونا) في البلاد، واصفة إياهم بأنهم "السبب الرئيسي" لتفشي هذا المرض المميت في مصر.

وقال مدبولي، إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي، تسبب في نقل الفيروس، مشيراً إلى أن مصر في المرحلة المتوسطة من فيروس (كورونا).

وأشار رئيس الحكومة المصري، إلى أن مصر في المنحنى التدريجي الطبيعي لانتشار الفيروس، مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

أخبار ذات صلة

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة

أول وزير عربي يقدمه استقالته بسبب فيروس (كورونا)

أول وزير عربي يقدمه استقالته بسبب فيروس (كورونا)

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

استنفار الجيش اللبناني بعد تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء (كورونا)

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

جامعة الإسراء تعلن تمديد تعطيل العمل الإداري والأكاديمي لشهر إضافي

جامعة الإسراء تعلن تمديد تعطيل العمل الإداري والأكاديمي لشهر إضافي

الرجوب يُقرر تقليص فترة الحركة بمحافظة جنين اعتباراً من يوم غد الجمعة

الرجوب يُقرر تقليص فترة الحركة بمحافظة جنين اعتباراً من يوم غد الجمعة

إغلاق 33 محلاً تجارياً ومنشاراً للحجر لعدم الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ بجنين

إغلاق 33 محلاً تجارياً ومنشاراً للحجر لعدم الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ بجنين

مؤتمرون برام الله: الاحتلال لم يتخذ أية إجراءات احترازية في (عوفر)

مؤتمرون برام الله: الاحتلال لم يتخذ أية إجراءات احترازية في (عوفر)

محافظ سلفيت يُسلم ملابس واقية من (كورونا) للصحفيين العاملين بالميدان

محافظ سلفيت يُسلم ملابس واقية من (كورونا) للصحفيين العاملين بالميدان

الهيئة المستقلة تخاطب النيابة العامة والأجهزة الأمنية بغزة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين

الهيئة المستقلة تخاطب النيابة العامة والأجهزة الأمنية بغزة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين

&#34;الداخلية&#34; تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأندية وفروع الجمعيات الأجنبية

"الداخلية" تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأندية وفروع الجمعيات الأجنبية

وزير الاقتصاد يُمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

وزير الاقتصاد يُمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

منوعات

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ &#34;كورونا&#34;

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ "كورونا"

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود &#34;كورونا&#34;

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود "كورونا"

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس &#34;كورونا&#34;

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس "كورونا"

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

عربي

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم