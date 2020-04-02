دولي

إسرائيل تُعلن آخر إحصائياتها بشأن وفيات ومصابي (كورونا)

إسرائيل تُعلن آخر إحصائياتها بشأن وفيات ومصابي (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل، اليوم الخميس، حيث بلغ مساء اليوم 6808.

وبلغ عدد الوفيات، جراء الفيروس 34 حالة في أعقاب وفاة امراة مسنة في الـ 98 من العمر في مستشفى (هداسا عين كارم). 

ووصفت حالة 107 من المرضى بالخطيرة وعدد المتعافين 334، وقد أجرت وزارة الصحة في إسرائيل، حتى الآن الفحوص لما يقارب من 90 ألف شخص.

ويشار إلى أن نسبة الوفيات في إسرائيل من بين الحالات المنتهية تقل عن 10%، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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