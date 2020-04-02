اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الأردن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم الخميس، اعتباراً من منتصف ليل الخميس للمساعدة في الحد من تفشي فيروس (كورونا).



ولا يشمل الحظر الكوادر الطبية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، في وقت أعلن فيه وزير الصحة في الأردن، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد.



وأوضح الوزير سعد جابر، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة ارتفع لـ 299 حالة، وفقاً لـ (بترا).



وتابع، أنه تم تسجيل تسع حالات شفاء، غادرت المستشفى اليوم.