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شؤون فلسطينية

إدارة سجن (عوفر) تحجر تسعة أسرى ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب

إدارة سجن (عوفر) تحجر تسعة أسرى ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب
رام الله - دنيا الوطن
طالب نادي الأسير، منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي بمتابعة أوضاع تسعة أسرى، قررت إدارة سجن (عوفر) حجرهم، ثلاثة منهم جرى حجرهم، مساء أمس، وستة أسرى آخرون، تم حجرهم اليوم، وهم من ضمن الأسرى، الذين خالطوا المحرر المُصاب صرصور.

وبين نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عملية الحجر، جاءت بعد احتجاجات، نفذها أسرى قسم (14) في سجن (عوفر) منذ يوم أمس، واستمرت حتى صباح اليوم، حيث أرجعوا وجبات الطعام، وذلك احتجاجاً على استمرار مماطلة إدارة السجن في أخذ عينات منهم، مشيراً إلى أن الإدارة، قدمت تعهداً للأسرى، بأخذ عينات من التسعة، الذين تم حجرهم، وذلك يوم الأحد القادم.

وأضاف النادي في بيانه: "أننا لا نثق بما يصدر من تصريحات من إدارة سجون الاحتلال، حول أوضاع أبنائنا الأسرى، الأمر الذي يتطلب وبشكل عاجل، أن تطلع جهة دولية محايدة على نتائج عينات الأسرى، إن التزمت إدارة السجون بتعهدها بأخذ عينات لهم".  

وشدد نادي الأسير على أن عدد الأسرى في قسم (14) (36) أسيراً. 

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