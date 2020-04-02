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شؤون فلسطينية

السنوار لوزير الجيش الإسرائيلي: سنأخذ منك ما نريد "خاوة"

السنوار لوزير الجيش الإسرائيلي: سنأخذ منك ما نريد "خاوة"
يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار: إن أحد مصابي فيروس (كورونا) بغزة، من أفراد الأمن، تعافى بشكل كامل، مشيراً إلى أن نتيجة اثنين آخرين، ستظهر مساء اليوم الخميس.

وأضاف السنوار، خلال لقاء تلفزيوني: "في 5 فبراير عقدنا اجتماعًا مع اللجنة الحكومية في قطاع غزة؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا)، واتّخذنا قرارًا بتجهيز مكان للعزل في معبر رفح".

وتابع السنوار: "ليس هناك أي مبرر لفرض حظر التجول في قطاع غزة، ونجحنا في محاصرة احتماليات الإصابة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة، وهناك حالة من اللبس لدى المواطنين بشأن الحالات المصابة بفيروس (كورونا)، والوضع في قطاع غزة يختلف عن أي منطقة أخرى".

ورد السنوار، على تصريحات وزير الجيش الجيش الإسرائيلي بشأن ربط مساعدات مواجهة فيروس (كورونا) لقطاع غزة بمصير جنود الاحتلال، قائلاً: "سنأخذ منك ما نريد خاوة".

وأضاف السنوار: "سنقطع النفس عن ستة ملايين إسرائيلي إذا لم نجد العلاج للفلسطينيين، وبذلنا جهودًا جبارة لتوفير أفضل ما نستطيع للناس، بمراكز الحجر الإلزامي بقطاع غزة، ولا أريد أن أقلل من أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".

وتابع السنوار: "لا توجد إصابات خارج مراكز الحجر لذلك لا داعي لفرض حظر التجوال، وتقسيم المدن"، وأعددنا خطة لتأمين وصول المواد الغذائية إلى المواطنين.

وأكمل السنوار: "لا نستطيع إغلاق المعابر أمام المسافرين من المرضى وإلا فنحن نحكم عليهم بالموت".

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