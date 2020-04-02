غنام والشوا يسيران صرافات متنقلة لصرف رواتب الموظفين غرب رام الله



وخاطب الشوا المواطنين بالقول: "خليك بقريتك واحنا راح نجي لعندك"، شاكراً المحافظ غنام على تنسيقها لكافة الجهود، التي تصب في خدمة المواطنين والتخفيف عنهم.





رام الله - دنيا الوطنسيرت محافظ رام الله والبيرة، د.ليلى غنام، ورئيس سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الخميس، صرافات آلية متنقلة إلى مناطق غرب رام الله؛ لتسهيل صرف رواتب الموظفين في ظل حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس (كورونا).وأكدت غنام، أنه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د.محمد اشتية، تم الترتيب بين المحافظة وسلطة النقد؛ لتسهيل تسلم الموظفين رواتبهم، وعدم خروجهم من بلداتهم وقراهم التي للأسف تم تسجيل عدد من الإصابات فيها.وقالت المحافظ: إن "هذه الخطوة، جاءت للتخفيف عن أهلنا وتقليل التجمعات؛ وللحد من الاكتظاظ داخل البنوك، حتى يتسنى للموظفين استلام رواتبهم دون اضطرارهم للتوجه إلى مركز المدينة"، مبينة أن ذلك سيتم تحت إجراءات أمنية، حيث سترافق قوى الأمن الصرافات؛ لضمان اتخاذ كافة تدابير وإجراءات الصحة والتعقيم والتطهير، وترتيب الدور.وتوجهت المحافظ غنام، بالشكر إلى الشوا وبنكي فلسطين والإسلامي العربي، على التعاون، مشيرة إلى أن هذه الصرافات ستصل إلى المناطق الغربية، بالتنسيق مع لجان الطوارئ والمجالس المحلية، وستعمل على مدار عدة أيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.من جانبه، أكد الشوا، أن سلطة النقد وبالتعاون مع كافة البنوك جاهزة لإيصال الخدمات المصرفية للمواطنين عبر هذه الصرافات المتجولة، لافتاً إلى أن صرافات بنكي فلسطين، والبنك الاسلامي العربي، المتنقلة، ستقدم الخدمة للمواطنين من كافة البنوك الأخرى والبالغ عددها 14 بنكاً، دون عمولة.