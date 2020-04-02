إيطاليا: 760 وفاة بفيروس (كورونا) ونحو 5000 إصابة بيوم واحد

سجلت إيطاليا اليوم الخميس، تسجيل 760 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك ترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 13915 شخصا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضافت: أن نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إيطاليا خلال يوم واحد، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 115 ألفاً.















رام الله - دنيا الوطن