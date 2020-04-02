وصول عدد الوفيات في العالم بسبب فيروس (كورونا) لـ 50 ألفاً

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز العدد الإجمالي للوفيات المسجلة الناجمة عن عدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) في العالم، اليوم الخميس، نقطة 50 ألفاً.



وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، قالت: إن نصف البشرية، قيد إجراءات العزل بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وأكدت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن عدد المصابين حول العالم بفيروس (كورونا) وصل إلى 936,170، مشيرة إلى اقتراب عدد الإصابات إلى مليون إصابة.