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أول وزير عربي يقدمه استقالته بسبب فيروس (كورونا)

أول وزير عربي يقدمه استقالته بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، استقالته بسبب الأخطاء التي ارتكبها في التعامل مع أزمة تفشي فيروس (كورونا) في البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقالت الوكالة، اليوم الخميس، إن الوزير قرر الاستقالة "التزاما بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية، التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات".

وحسب وكالة (بترا)، فإن الشحاحدة، وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء، عمر الرزاز، "إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا".

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الحكومة، رفع بدوره، استقالة الوزير إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، منسّبا له بالموافقة عليها، كما أنه أعرب عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية".

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