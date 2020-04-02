محافظ سلفيت يسلم ملابس واقية من (كورونا) للصحفيين العاملين بالميدان

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رام الله - دنيا الوطن

سلم محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل اليوم، ملابس واقية ومعدات تعقيم للصحفيين العاملين بالميدان، مقدمة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المحافظ كميل ضم عدد من الصحفيين والاعلاميين العاملين في الميدان بالمحافظة .



ورحب كميل بالحضور، مؤكدا على اهمية الدور والرسالة السامية التي يقدمها الاعلاميين والصحفيين في هذه المرحلة من خلال التعبئة والارشاد او من خلال التقارير المكتوبة ذات مخرجات ملموسة ، واعرب عن اعتزازه بالجيش الاعلامي الذي يعمل باستمرارعلى امتداد الوطن لنقل الحقيقة وتوضيح الجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطن تماشياً مع توجهات القيادة وعلى رأسها الرئيس "ابو مازن" ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية .كما وشدد المحافظ كميل على ضرورة بذل مزيد من الجهود خلال الايام القادمة وتوعية المواطنين كافة من خلال منصات التواصل الاجتماعي او التواصل المباشر واجراء مقابلات صحفية وارشادية توعوية حول كيفية التعامل مع هذا الوباء



ونقل نقيب الصحفيين د. ناصر أبو بكرعبر اتصال هاتفي مع المحافظ كميل تحياته الى كافة الصحفيين والاعلامين في محافظة سلفيت، مثمنا دورالذي يقوم به محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل واهتمامه بالصحفيين والاعلاميين العاملين بالميدان خلال هذة المرحلة، مشيرا الى خصوصية محافظة سلفيت وما تعانيه من جراء الاستهداف الاسرائيلي وتزايد الاستيطان ، داعيا الصحفيين العاملين الى الالتزام بالمهنية وتعزيزها والامتثال الى معاييرها.