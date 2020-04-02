إيطاليا تُسجل أول حالات الشفاء من (كورونا) عبر علاج البلازما

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص، تعافوا من الوباء.



وأفادت وكالة (آكي) الإيطالية، اليوم الخميس، بأن تجربة علاج البلازما، تمت في مستشفى "سان ماتيو" التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضرراً من فيروس (كورونا) في إيطاليا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأوضحت، أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس (كورونا) في محافظة بافيا.



وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، تسجيل 727 وفاة جديدة بـ (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13155 شخصاً.