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دولي

إصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس (كورونا)
رئيس البرلمان الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أكد البرلمان الإيراني، مساء اليوم الخميس، إصابة رئيسه، علي لاريجاني بفيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وكالة (فارس) الإيرانية، اليوم الخميس، أن لاريجاني أصيب بفيروس (كورونا) المستجد، بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن "نتائج فحص رئيس البرلمان لاريجاني، جاءت إيجابية، وهو الآن قيد الحجر الصحي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 124 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و2875 إصابة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3160 شخصًا فيما تجاوزت الإصابات 50 ألف شخص.

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