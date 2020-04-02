الرئيس عباس يُصادق على تشكيل صندوق "وقفة عز" لمواجهة (كورونا)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صادق على تشكيل صندوق "وقفة عز"، وذلك لجمع التبرعات لمواجهة فيروس (كورونا).





وأوضح ملحم، خلال المؤتمر الصحفي، أن 250 عاملا يعملون في مسلخ الدواجن في منطقة "عطروت"، سيتم استلامهم اليوم الخميس، بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ووزارة الصحة، وسيوضعون في مراكز الحجر بمدينة رام الله لأخذ عينات منهم.



وأضاف أنه في حال ظهرت نتيجة الفحوصات إيجابية على بعض هؤلاء العمال فسيتم تحويلهم إلى الحجر الصحي في المراكز المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة، أما من تظهر نتيجة فحوصاته سلبية، أي غير مصاب بفيروس كورونا، فسيتحول إلى الحجر المنزلي في منزله.



وبين ملحم أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 160 مصابا بعد تسجيل خمس إصابات جديدة بعد ظهر اليوم لأربعة عمال من قريتي دير جرير وسنجل شمال شرق رام الله، ولزوجة أحد العمال من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وجميعهم من العمال العاملين في مسلخ "عطروت" للدواجن.