"الداخلية" تمدد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأندية وفروع الجمعيات الأجنبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، عبد الناصر الصيرفي، تمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأندية وفروع الجمعيات الأجنبية واللجان المالية المفوضة بالتوقيع لمدة شهر، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ما بين (4/4/2020) ولغاية تاريخ (5/5/2020) بما فيها الجمعيات التي مدد لها وفقاً للقرار السابق.
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، عبد الناصر الصيرفي، تمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأندية وفروع الجمعيات الأجنبية واللجان المالية المفوضة بالتوقيع لمدة شهر، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ما بين (4/4/2020) ولغاية تاريخ (5/5/2020) بما فيها الجمعيات التي مدد لها وفقاً للقرار السابق.
يأتي ذلك استناداً إلى قرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية، لمواجهة خطر فيروس (كورونا)، وحفاظاً على سير العمل في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفروع الجمعيات الأجنبية في البلاد.
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