وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم



يأتي ذلك استجابة لدراسة لجنة مشتركة من (الاقتصاد الوطني، الصحة، مؤسسة المواصفات) بشأن إمكانية تمديد مدة الصلاحية للمصانع الوطنية المحققة لشروط الجودة والسلامة الغذائية

ووفقاً لإعلان التمديد تكون مدة الصلاحية الجديدة خلال فترة الطوارئ على النحو التالي:



1. تمديد مدة الصلاحية لمنتج القشدة الحامضية لتصبح 30 يوماً بدلاً من 24 يوماً



2. تمديد مدة الصلاحية لمنتج مشروب اللبن لتصبح 35 يوما بدلاً من 30 يوما.



3. تمديد مدة الصلاحية لمنتج الحليب المعقم طويل الأمد لتصبح 7شهور بدلاً من ستة شهور



وبموجب الإعلان يشترط على الشركات والمصانع تحقيق شروط السلامة الغذائية والجودة في العمليات الإنتاجية وتحمل كافة المسؤوليات عن صحة وسلامة المنتج، بالإضافة الى تزويد مؤسسة المواصفات بتقارير فحص للمنتجات تفيد بتحقيق شروط الجودة والسلامة الغذائية.



وستقوم طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بسحب عينات من المنتجات المذكورة اعلاه للفحص المخبري من بعد انتهاء مدة الصلاحية الاصلية على ان تكون نتائج الفحص مطابقة للمواصفات ذات العلاقة.







رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن تمديد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان خلال فترة الطوارئ الراهنة لمواجهة فيروس (كورونا) لمدة شهر من تاريخ نشر الخبر الصحفي، شريطة التزام أصحاب المصانع والشركات الفلسطينية استيعاب كل حليب المنتج من المزارع الفلسطينية.