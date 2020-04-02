مباشر | المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة بشأن فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف
محافظ سلفيت خلال اجتماع مع لجنة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
ترأس محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل اليوم في دار المحافظة اجتماعاً طارئاً، ضم أعضاء فريق الطوارئ في محافظة سلفيت، وذلك لبحث الإجراءات الوقائية اللازمة للمرحلة القادمة لمنع انتشار فيروس (كورونا) ووضع خطة محكمة للتعامل مع إخواننا العمال العائدين من أراضي عام 48. 

وقال كميل في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق محافظة سلفيت بالكامل سنفعل ذلك دون الخضوع للعواطف بتاتاً، وذلك حرصاً على سلامة عمالنا وهلنا في المحافظة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات المهمة، تمثلت بما يلي:-

1-   تكليف لجان الطوارئ المحلية بوضع خطة لآلية التعامل مع العمال العائدين من الخط الاخطر ويشمل ذلك:-

-       حصر أعداد العمال وأعداد كشوفات بأسماء العمال الذين على رأس عملهم والمتنقلين بشكل يومي، مع ذكر اماكن عملهم وارقام هواتفهم.

-       تأمين سيارات مجهزة وسائقين لنقل العمال من نقاط العبور للتجمعات السكانية.

-       على كل لجنة دراسة حالة العمال كل عامل على حدة وامكانية حجره داخل منزله او توفير البديل الملائم للحجر.

-       القيام بدور التعبئة والارشاد للعمال بالتعاون مع فريق الدعم النفسي ولجنة التعبئة والارشاد، مع ضرورة تعبئة السائقين ليقوموا بدور تعبوي خلال عملية نقل العمال.

-       وضع آلية للتواصل مع العمال وارشادهم وتعبئتهم قبل عودتهم للمنازل حول الاجراءات المتبعة والواجب اتخاذها حين عودتهم من اماكن عملهم.

-       ان يتم توزيع كمامات على السائقين وان امكن لباس خاص.

-       ان يقوم السائق الذي ينقل العمال بتعبئة اسمارة عن العامل تتضمن اسم العامل ومكان السكن ومكان عمله وارقام التواصل ورقم الهوية والعمر.

-       البدء بحملة تعقيم وتطهير شاملة في جميع الهيئات المحلية يوم غد الجمعة الساعة 6 مساءً ، وان يتم التعميم من خلال سماعات المساجد والدعوة لتعقيم المنازل في نفس الوقت.

-       التواصل الدائم واليومي مع العمليات المشتركة وتزويدها بالتقارير والمعلومات الضرورية حول الاجراءات والتطورات لديها.

2-   تقوم الاوقاف بتخصيص درس ديني يوميا عبر سماعات المساجد يتضمن توعية حول فايروس كورونا وارشادات للعمال وذويهم للالتزام بالحجر المنزلي.

3-   رفع منسوب حظر التجول وتخفيض ساعات فتح المحال التجارية وسيتم اعتقال كل من يخترق المنع ويخرج بدون تصريح من الجهات المختصة.

4-   من يدعي المرض ويذهب للمشفى بحجة العلاج ويثبت انه غير مريض سيتم التبليغ عنه للامن.

5-   صدور قرار من المحافظ بمنع السيارات الخصوصي او العامة من تحميل ونقل العمال بدون اذن او تعليمات من جهات الاختصاص.

6-   على لجان الطوارئ والاسناد متابعة الذين يخضعون للحجر المنزلي وابلاغ العمليات عن اي عملية خرق من قبل المحجورين منزليا.

7-   سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق مشغلي العمال الذين يقومون بنقل العمال الى مواقع العمل داخل الخط الاخضر او بالمستوطنات.

8-   ان تقوم لجان الطوارئ المحلية بابلاغ المحافظة عن الجهات التي يتم جمع التبرعات منها وكذلك التي تشملها المساعدات لضمان التكامل في الاداء ومنعا للازدواجية بالعمل.

9-   تفويض الامن ان يقوم بتعبئة تصاريح الحركة للحافلات لنقل العمال ميدانيا بالتنسيق مع رؤساء لجان الطوارئ المحلية.

10-    ان يتم فحص العمال على نقاط العبور السته التي تم تحديدها سابقا من قبل جهات الاختصاص     (الصحة) على ان تتواجد لجان الطوارئ، الامن، فريق الدعم النفسي ولجنة التعبئة والارشاد ومملثي نقابات العمال، في الموقع لعمل اللازم وان يتم من خلال العمليات المشتركة التواصل مع شركات الباصات كي تقوم بعملية النقل شريطة ان لا يتم جلوس اكثر من شخص على الكرسي.

11-    يتم رفد غرفة العمليات المشتركة بمندوب عن الصحة والحكم المحلي والجهات ذات العلاقة في الايام القادمة.

12-    تكثيف حملات التوعية لربات البيوت حول فايروس كورونا واليات الحجر الصحي من خلال لجان المرأة ولجان التعبئة والارشاد وفريق الدعم النفسي.

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

طالع الإيجاز اليومي لوزارة الصحة بغزة بشأن فيروس (كورونا)

طالع الإيجاز اليومي لوزارة الصحة بغزة بشأن فيروس (كورونا)

إدخال 50 مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة

إدخال 50 مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

العاروري للأسرى: الفرج قريب بإذن الله والنصر يأتي بالصبر

العاروري للأسرى: الفرج قريب بإذن الله والنصر يأتي بالصبر

نصف البشرية قيد إجراءات العزل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

نصف البشرية قيد إجراءات العزل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

انطلاق حملة زراعة مليون شتلة في الحدائق المنزلية السبت المقبل

انطلاق حملة زراعة مليون شتلة في الحدائق المنزلية السبت المقبل

&#34;الخارجية&#34;: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في إسبانيا والنمسا

"الخارجية": وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في إسبانيا والنمسا

عشرة أسرى في سجن &#34;ريمون&#34; يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

عشرة أسرى في سجن "ريمون" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

منوعات

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ &#34;كورونا&#34;

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ "كورونا"

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود &#34;كورونا&#34;

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود "كورونا"

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس &#34;كورونا&#34;

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس "كورونا"

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

عربي

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء