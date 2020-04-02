محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف



وقال كميل في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق محافظة سلفيت بالكامل سنفعل ذلك دون الخضوع للعواطف بتاتاً، وذلك حرصاً على سلامة عمالنا وهلنا في المحافظة.



وخرج الاجتماع بعدد من القرارات المهمة، تمثلت بما يلي:-



1- تكليف لجان الطوارئ المحلية بوضع خطة لآلية التعامل مع العمال العائدين من الخط الاخطر ويشمل ذلك:-



- حصر أعداد العمال وأعداد كشوفات بأسماء العمال الذين على رأس عملهم والمتنقلين بشكل يومي، مع ذكر اماكن عملهم وارقام هواتفهم.



- تأمين سيارات مجهزة وسائقين لنقل العمال من نقاط العبور للتجمعات السكانية.



- على كل لجنة دراسة حالة العمال كل عامل على حدة وامكانية حجره داخل منزله او توفير البديل الملائم للحجر.



- القيام بدور التعبئة والارشاد للعمال بالتعاون مع فريق الدعم النفسي ولجنة التعبئة والارشاد، مع ضرورة تعبئة السائقين ليقوموا بدور تعبوي خلال عملية نقل العمال.



- وضع آلية للتواصل مع العمال وارشادهم وتعبئتهم قبل عودتهم للمنازل حول الاجراءات المتبعة والواجب اتخاذها حين عودتهم من اماكن عملهم.



- ان يتم توزيع كمامات على السائقين وان امكن لباس خاص.



- ان يقوم السائق الذي ينقل العمال بتعبئة اسمارة عن العامل تتضمن اسم العامل ومكان السكن ومكان عمله وارقام التواصل ورقم الهوية والعمر.



- البدء بحملة تعقيم وتطهير شاملة في جميع الهيئات المحلية يوم غد الجمعة الساعة 6 مساءً ، وان يتم التعميم من خلال سماعات المساجد والدعوة لتعقيم المنازل في نفس الوقت.



- التواصل الدائم واليومي مع العمليات المشتركة وتزويدها بالتقارير والمعلومات الضرورية حول الاجراءات والتطورات لديها.



2- تقوم الاوقاف بتخصيص درس ديني يوميا عبر سماعات المساجد يتضمن توعية حول فايروس كورونا وارشادات للعمال وذويهم للالتزام بالحجر المنزلي.



3- رفع منسوب حظر التجول وتخفيض ساعات فتح المحال التجارية وسيتم اعتقال كل من يخترق المنع ويخرج بدون تصريح من الجهات المختصة.



4- من يدعي المرض ويذهب للمشفى بحجة العلاج ويثبت انه غير مريض سيتم التبليغ عنه للامن.



5- صدور قرار من المحافظ بمنع السيارات الخصوصي او العامة من تحميل ونقل العمال بدون اذن او تعليمات من جهات الاختصاص.



6- على لجان الطوارئ والاسناد متابعة الذين يخضعون للحجر المنزلي وابلاغ العمليات عن اي عملية خرق من قبل المحجورين منزليا.



7- سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق مشغلي العمال الذين يقومون بنقل العمال الى مواقع العمل داخل الخط الاخضر او بالمستوطنات.



8- ان تقوم لجان الطوارئ المحلية بابلاغ المحافظة عن الجهات التي يتم جمع التبرعات منها وكذلك التي تشملها المساعدات لضمان التكامل في الاداء ومنعا للازدواجية بالعمل.



9- تفويض الامن ان يقوم بتعبئة تصاريح الحركة للحافلات لنقل العمال ميدانيا بالتنسيق مع رؤساء لجان الطوارئ المحلية.



10- ان يتم فحص العمال على نقاط العبور السته التي تم تحديدها سابقا من قبل جهات الاختصاص (الصحة) على ان تتواجد لجان الطوارئ، الامن، فريق الدعم النفسي ولجنة التعبئة والارشاد ومملثي نقابات العمال، في الموقع لعمل اللازم وان يتم من خلال العمليات المشتركة التواصل مع شركات الباصات كي تقوم بعملية النقل شريطة ان لا يتم جلوس اكثر من شخص على الكرسي.



11- يتم رفد غرفة العمليات المشتركة بمندوب عن الصحة والحكم المحلي والجهات ذات العلاقة في الايام القادمة.



12- تكثيف حملات التوعية لربات البيوت حول فايروس كورونا واليات الحجر الصحي من خلال لجان المرأة ولجان التعبئة والارشاد وفريق الدعم النفسي.





رام الله - دنيا الوطنترأس محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل اليوم في دار المحافظة اجتماعاً طارئاً، ضم أعضاء فريق الطوارئ في محافظة سلفيت، وذلك لبحث الإجراءات الوقائية اللازمة للمرحلة القادمة لمنع انتشار فيروس (كورونا) ووضع خطة محكمة للتعامل مع إخواننا العمال العائدين من أراضي عام 48.