طالع الإيجاز اليومي لوزارة الصحة بغزة بشأن فيروس (كورونا)

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرق القدرة، إن الوزارة والمؤسسات الحكومية تشدد إجراءاتها الاحترازية اليومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على كافة المستويات في قطاع غزة.



وأضاف القدرة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "الطواقم الطبية تتابع صحياً 1864 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي ,من بينهم 1108 حالة مرضية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات ضمن إجراءاتها الوقائية".



وتابع: "تكثيف الترصد الوبائي وسحب العينات المخبرية المتواصلة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي بلغت 845 عينة كانت في معظها سلبية وساهمت في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الاعراض عليها مما يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية المتخذة في تحصين المجتمع".



وأكمل: "نطمئن اهلنا في قطاع غزة ان الحالة الصحية للحالات ال 12 المصابة بفيروس كورونا في مستشفى العزل مطمئنة ومستقرة، والمتطلبات الصحية لمواجهة فيروس كورونا تتجاوز إمكانياتنا المحدودة مع استمرار الحصار الاسرائيلي مما يتطلب تحركاً دولياً فاعلاً لتوفير 23 مليون دولار لدعم احتياجاتنا الطارئة.



وتابع: "وزارة الصحة تطالب الجهات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها في تعزيز الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوزام المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا وقطع غيار الأجهزة الطبية، ووزارة الصحة بحاجة عاجلة الى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا".



واستكمل: "نؤكد على جمهورنا الكريم الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتصار التحرك للضرورة القصوى وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر".



رام الله - دنيا الوطن