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شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة اليوم مصنع باطون، و12 محلاً تجارياً، لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين، تم إغلاق 12 محلاً تجاريا في محافظة سلفيت، وقامت دورية مركز شرطة "بديا" بمساندة الضابطة الجمركية بإغلاق مصنع باطون في البلدة، لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.

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