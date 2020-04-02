سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين محمد مصطفى صبيح في منطقة شوشحلة ببلدة الخضر، وعامر عوده في خربة بيت اسكاريا، الواقعة وسط مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبا، بالهدم حيث تبلغ مساحة كل منهما 120 مترا مربعا، وتسكنهما عائلتا المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار إلى أن الاحتلال صعد من هجمته خلال حالة الطوارئ التي فرضت على محافظة بيت لحم لمواجهة فيروس (كورونا)، حيث قطع مئات أشجار الزيتون والكرمة، ونصب خياماً في أراضي المواطنين إلى جانب شق طرق استيطانية.