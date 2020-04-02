مستشفى بوسط الصين يدخل روبوتين بهدف التعقيم والتطهير

مدينة ووهان

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رام الله - دنيا الوطن

أدخل مستشفى "شيانغيا" التابع لجامعة جنوب الأوسط بمقاطعة "هونان" بوسط الصين روبوتين ذكيين لتطهير قاعة العيادات الخارجية وسط وباء فيروس (كورونا) الجديد.



وقال منغ شا، نائب مدير مركز التوزيع اللوجستي في

المستشفى، إن استخدام الروبوتات يمكن أن يقلل إلى حد كبير من عبء عمل موظفي المستشفى ويقلل من خطر انتقال العدوى إلى هذا الوباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



ويستخدم الروبوتان ثلاثة أنواع من طرق التطهير، بما

في ذلك الأشعة فوق البنفسجية، وضباب فوق أكسيد الهيدروجين الفائق الجفاف وترشيح الهواء بالبلازما. ويمكن التحكم في روبوتات عن طريق الملاحة الآلية عن بعد.



وفي المساء، بعد مغادرة جميع أفراد الطاقم الطبي والمرضى،

سيبدأ الروبوتان في تسيير دوريات في المستشفى وفقًا للطريق المحدد مسبقًا، باستخدام تسعة مصابيح فوق بنفسجية للتطهير.



أما في النهار، يستخدم الروبوتان طريقتين أخريين للتطهير

للقيام بالاعمال أثناء وجود أشخاص حولهما.



وقال هوانغ وي بينغ، كبير الممرضين بقسم العيادات

الخارجية: "لقد خفف الروبوتان ضغط العمل علينا. وبعد الانتهاء من العمل، يجدان طريقهما إلى وحدة الشحن للشحن تلقائيًا".