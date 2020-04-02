بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار عن بدء إجراءات انضمام البلدية لمصلحة مياه بلديات الساحل، موضحا بأن القرار جاء بعد بحث ودراسة لتفعيل دور المصلحة كمزود لخدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.وأكد النجار أن هذا اليوم الذي نعلن فيه عن هذه الخطة الهامة هو تحول استراتيجي يهدف في الأساس إلى تزويد سكان نفوذ بلدية جباليا النزلة بخدمات مياه وصرف صحي متكاملة ومتميزة وآمنة بيئيا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والحلول الابداعية.جاء ذلك خلال لقاء عمل مطول مع المدير العام للمصلحة م. منذر شبلاق بحضور نائب رئيس بلدية جباليا النزلة أ. صالح سلمان، ومدير البلدية م. يوسف خلة، والمستشار القانوني أ. خطاب شهاب، ومدير دائرة المياه والصرف الصحي م. حمدي مطير.وناقش الطرفان متطلبات قرار مجلس إدارة المصلحة دعوة بلديات قطاع غزة وأهمها بلديتا غزة وجباليا النزلة لإعادة الانضمام للمصلحة.وقال النجار: إن قرار الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل، يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، تحسينا نوعيا، بما فيه فائدة لمصلحة للمواطنين، والبلدية.وأوضح رئيس البلدية بأن وزارة الحكم المحلي شكلت سابقا لجنة تضم عددا من بلديات القطاع، ودرست إمكانية الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل، ثم قررت البدء بإعداد خطة لنقل دوائر المياه والصرف الصحي في البلديات إلى مصلحة مياه بلديات الساحل.