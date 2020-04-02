مباشر | المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة بشأن فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار عن بدء إجراءات انضمام البلدية  لمصلحة مياه بلديات الساحل، موضحا بأن القرار جاء بعد بحث ودراسة لتفعيل دور  المصلحة كمزود لخدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وأكد النجار أن هذا اليوم الذي نعلن فيه عن هذه الخطة الهامة هو تحول استراتيجي يهدف في الأساس إلى تزويد سكان نفوذ بلدية جباليا النزلة بخدمات مياه وصرف صحي متكاملة ومتميزة وآمنة بيئيا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والحلول الابداعية.

جاء ذلك خلال لقاء عمل مطول مع المدير العام للمصلحة م. منذر شبلاق بحضور نائب  رئيس بلدية جباليا النزلة أ. صالح سلمان، ومدير البلدية م. يوسف خلة،  والمستشار القانوني أ. خطاب شهاب، ومدير دائرة المياه والصرف الصحي م. حمدي مطير.

وناقش الطرفان متطلبات قرار مجلس إدارة المصلحة دعوة بلديات قطاع غزة وأهمها بلديتا غزة وجباليا النزلة لإعادة الانضمام للمصلحة.

وقال النجار: إن قرار الانضمام لمصلحة مياه بلديات  الساحل، يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، تحسينا نوعيا، بما فيه فائدة لمصلحة للمواطنين، والبلدية.

وأوضح رئيس البلدية بأن وزارة الحكم المحلي شكلت سابقا لجنة تضم عددا من بلديات القطاع، ودرست إمكانية الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل، ثم قررت البدء بإعداد خطة لنقل دوائر المياه والصرف الصحي في البلديات إلى مصلحة مياه بلديات الساحل.




أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف

طالع الإيجاز اليومي لوزارة الصحة بغزة بشأن فيروس (كورونا)

طالع الإيجاز اليومي لوزارة الصحة بغزة بشأن فيروس (كورونا)

إدخال 50 مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة

إدخال 50 مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

العاروري للأسرى: الفرج قريب بإذن الله والنصر يأتي بالصبر

العاروري للأسرى: الفرج قريب بإذن الله والنصر يأتي بالصبر

نصف البشرية قيد إجراءات العزل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

نصف البشرية قيد إجراءات العزل بسبب تفشي فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

وزير الاقتصاد يمدد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان حتى بداية الشهر القادم

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف

محافظ سلفيت: إذا تطلبت المرحلة القادمة إغلاق المحافظة سنفعل دون الخضوع للعواطف

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة تغلق مصنع باطون و12 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

بلدية جباليا النزلة تعلن بدء إجراءات الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل

انطلاق حملة زراعة مليون شتلة في الحدائق المنزلية السبت المقبل

انطلاق حملة زراعة مليون شتلة في الحدائق المنزلية السبت المقبل

&#34;الخارجية&#34;: وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في إسبانيا والنمسا

"الخارجية": وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في إسبانيا والنمسا

عشرة أسرى في سجن &#34;ريمون&#34; يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

عشرة أسرى في سجن "ريمون" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

منوعات

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ &#34;كورونا&#34;

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ "كورونا"

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود &#34;كورونا&#34;

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود "كورونا"

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس &#34;كورونا&#34;

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس "كورونا"

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

وفاة أول فنان مغربي بفيروس كورونا‎

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية &#34;أبلة فاهيتا&#34; في زمن الكورونا

أعادتها للأضواء.. استمع لأغنية "أبلة فاهيتا" في زمن الكورونا

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ&#34;الفلسطينيين&#34;

أفيخاي أدرعي يُخرج جوليا بُطرس عن صمتها.. ويُعايرها بـ"الفلسطينيين"

عربي

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصحة المغربية: 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

مواطنون مصريون يتخلون عن جنسيتهم

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء

(كورونا) يُهدد العرب.. 8 ملايين شخص سيصبحون فقراء