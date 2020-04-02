الرئيس الروسي: ذروة فيروس (كورونا) لم تأت بعد في العالم ودولتنا

بوتين أثناء زيارته لأحد المستشفيات في ظل كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فترة العطلة المدفوعة التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في عموم أراضي البلاد حتى نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري.



وقال في كلمة له اليوم: إنه من المحتمل تقليص فترة العطلة المدفوعة إذا سمح الوضع بذلك، والإجراءات المتخذة أتاحت كسب الوقت والاستفادة من تجربة دول أخرى في مكافحة (كورونا)، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وشدد على أن خطر (كورونا) لا يزال قائماً، وذروته لم تأت بعد في العالم ودولتنا، مؤكداً أنه "لم نتمكن بعد من إحداث تحول في تفشي (كورونا) في موسكو".



وقال الرئيس الروسي: إن اتخاذ إجراءات مكافحة (كورونا) في مختلف مناطق روسيا، سيتم على مستوى السلطات المحلية.