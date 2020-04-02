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شؤون فلسطينية

العاروري للأسرى: الفرج قريب بإذن الله والنصر يأتي بالصبر

العاروري للأسرى: الفرج قريب بإذن الله والنصر يأتي بالصبر
صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أن خيار المقاومة هو الطريق للحفاظ على أرضنا من غطرسة الاحتلال ومستوطنيه، مضيفاً: "النصر يأتي مع الصبر، وتضحيات شعبنا لن تذهب هدرًا".

وأضاف العاروري، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، نتقدم بأحر مشاعر العزاء والمواساة للأسير القائد القسامي "إبراهيم حامد" بوفاة والدته الحاجة "زينب حامد" أم نعيم في بلدة سلواد شرق رام الله".

وأضاف العاروري: "ترحل الحاجة زينب التي لم ترى ولدها الأسير إبراهيم المحكوم بالسجن ٥٤ مؤبدًا، لتكون شاهدًا جديدًا على وحشية الاحتلال الذي يحرم الأسرى الفلسطينيين من لحظات الوداع لأحبائهم عند الفراق".

وأكمل: "إننا إذ نحيي الأخ القائد إبراهيم حامد الذي ضرب أروع الأمثلة في المقاومة والجهاد، والصمود في التحقيق والسجون، فإننا نؤكد لأسرانا أن الفرج قريب بإذن الله".

وتابع: "كما نتقدم بالتهنئة من عائلة الشهيد" إسلام دويكات" الذي ودعته جماهير شعبنا في قرية بيتا بجنازة تليق بعظمة الشهداء، ونؤكد على أن دماء الشهداء ستكون نورًا لشعبنا ونارًا تحرق الأعداء والمحتلين".

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