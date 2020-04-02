توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس: إن نصف البشرية قيد إجراءات العزل بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وأكدت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن عدد المصابين حول العالم بفيروس (كورونا) وصل إلى 936,170، مشيرة إلى اقتراب الإصابات لمليون إصابة.



وفي الولايات المتحدة، كشفت التقديرات التي تنشرها جامعة "جون هوبكينز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الوفيات لمصابين بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة تجاوز 5000 بعد أن توفي 884 شخصاً يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 5137.



وتضم قائمة الوفيات التي أعلن عنها رضيعا يبلغ من العمر ستة أسابيع، ليكون أصغر ضحية معروفة للوباء في العالم.



يأتي هذا فيما تجاوز عدد الإصابات أكثر من 216 ألف مصاب، وهو أعلى رقم في العالم.