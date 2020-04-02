مباشر | المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة بشأن فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 160

فلسطين تُسجل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 160
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن نتائج الفحوصات التي أجريت لـ "35" عينة أخضعت للفحص في المختبر المركزي لوزارة الصحة في رام الله صباح اليوم الخميس، أظهرت تسجيل "5" إصابات جديدة في قريتي سنجل، ودير جرير شمال شرق رام الله، وبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح ملحم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن من بين المصابين أربعة من العاملين في مسلخ الدجاج الإسرائيلي الموبوء في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة، تتراوح أعمارهم بين "30" و"45" عاما، بينما تعود الإصابة الخامسة لسيدة ثلاثينية من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والتي نقلت إليها العدوى من زوجها العامل في ذلك المسلخ الموبوء.

وأضاف: "جرى نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي في بعض فنادق رام الله، ومستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى"160" إصابة".

وتابع ملحم: "من المقرر أن يجري مساء اليوم الخميس استلام "250" عاملا من العاملين في مسلخ الدجاج الموبوء في عطروت بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، ووزارتي العمل والصحة، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي في فنادق رام الله لأخذ عينات منهم للفحص".

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