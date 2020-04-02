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شؤون فلسطينية

إعلان مهم من جامعة الأزهر بشأن التسجيل الدراسي ودرجات الفصل الحالي للطلاب

إعلان مهم من جامعة الأزهر بشأن التسجيل الدراسي ودرجات الفصل الحالي للطلاب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة جامعة الأزهر، اليوم الخميس، بيان صحفي، بشأن الأوضاع الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

نتمنى لكم ولشعبنا الفلسطيني السلامة والأمان، ونسجل لكم اعتزازنا بكم وبتفاعلكم الإيجابي مع سير العملية التعليمية في الجامعة وفقاً للإرشادات التي قمنا بتعميمها سابقاً. واستكمالاً لتواصلنا وضمان نجاح التعليم الالكتروني الذ ي باشرنا به ومواصلة المسيرة التعليمية لهذا الفصل الدراسي، نؤكد على ما يلي:

1. فتح الجامعة استثناءً بشكل جزئي للشئون الأكاديمية وعمادة شئون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل والدائرة المالية لانجاز المعاملات الضرورية وذلك يوم الأحد الموافق 5/4/2020م من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

2. التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 بناءً على نظام التقسيط المعتمد.

3. فتح التسجيل للفصل الأول 2019/2020 بتسديد رسوم 6 ساعات فقط.

4. معايير التقييم لأعمال الفصل الحالي تكون فقط من خلال الواجبات/ أو التقارير/ أو أبحاث/ على أن تكون متعلقة بالمساق وتحسب العلامة من 50% من العلامة النهائية.

5. تتم عملية التقييم ورصد الدرجات فقط للطلبة المسجلين والمسددين رسومهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

6. معايير التقييم الواردة أعلاه يتم تطبيقها على الطلبة المسجلين للساعات المكتبية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

7. بإمكان الطلبة تسديد رسومهم الدراسية عبر الدائرة المالية في الجامعة أو من خلال Pal Pay.

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