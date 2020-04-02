انطلاق حملة زراعة مليون شتلة في الحدائق المنزلية السبت المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، أن انطلاق حملة زراعة "مليون شتلة خضار" في الحدائق المنزلية سيكون يوم السبت المقبل، بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الأهلية العاملة في قطاع الزراعة، وبدعم من قطاع المشاتل.



وقال العطاري في بيان له، اليوم الخميس: وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الحملة تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الانتاج المحلي.



وأكد أن عملية توزيع الأشتال، ستتم من خلال البلديات والمجالس المحلية، وفق آليات محددة، لضمان التقيد بإجراءات السلامة العامة، مشيرا الى أن الحملة مستمرة المحافظات الشمالية كافة بمن فيها القدس المحتلة، وسيكون هناك مرحلة استكمالية في المحافظات الجنوبية.



في سياق آخر، أصدر العطاري قرارا فوض فيه لجان مكافحة تهريب المنتجات الزراعية في المحافظات، بصلاحية إحالة أية مضبوطات زراعية يتم إدخالها للسوق الفلسطيني بطريقة غير قانونية إلى المحافظين، بعد التأكد من سلامتها الصحية، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المخالف، وفق الأصول القانونية.



وحذر وزير الزراعة من التعاطي مع السلع غير القانونية، التي قد تحمل أخطارا كبيرة على صحة أبناء شعبنا