"الخارجية": وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في إسبانيا والنمسا

وتشرف السفارة على حملة توعوية صحية وتتواصل مع عديد الطلبة العالقين حالة بحالة وتجري حصرا لأعداد الراغبين بالعودة الى الوطن حين توفر فرصة لذلك.



وتفيد السفارة وفق بيان نشرته وزارة الخارجية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلامة جالياتنا وطلبتنا جيدة وتم تسجيل إصابة حالتين من طاقم السفارة في إسبانيا، وإصابة حالتين في صفوف الأطباء من أصول فلسطينية الذين يعملون في المستشفيات الاسبانية.

في إطار متابعة فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين لطلبة الثانوية الذين ذهبوا الى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج التبادل الطلابي في الامديست والبالغ عددهم 46 طالبا وطالبة، تؤكد الوزارة أنهم جميعا بصحة جيدة، وأن الامديست يتابع أوضاعهم لحين تمكنهم من العودة الى ارض الوطن لعائلاتهم وذويهم والمتوقعة بعد عيد الفصح.



وتتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق الشقيق مع ابناء الجالية والطلبة، وقامت السفارة بتخصيص مركبة دبلوماسية تعمل على مدار الساعة لتسهيل تلبية احتياجات ابناء الجالية بسبب فرض الحكومة العراقية حضر التجوال، وتم توزيع 20 الف كمامة على أبناء الجالية والطلبة بتبرع سخي من سفارة جمهورية الصين الشعبية الصديقة، كما تم توزيع مساعدات مالية على عدد من الاسر المحتاجة والطلبة المحتاجين، هذا و تكفلت السفارة بجميع المصاريف التي ترتبت على وفاة أحد أبناء الجالية بما في ذلك بيت الأجر و الوقوف الى جانب العائلة.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان والجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التي تشارك فيها الفصائل الفلسطينية، وقامت بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع السلطات اللبنانية المختصة مع وزير الصحة اللبناني لتنسيق الجهود المبذولة للمحافظة على صحة أبناء شعبنا في المخيمات، والاجتماع الذي عقده السفير مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتنسيق الجهود مع الصحة اللبنانية التي ستتكفل بعلاج اية إصابة في صفوف ابناء شعبنا. تشرف السفارة على تأمين كافة اشكال الدعم والاسناد للعائلات المستورة والطلبة المحتاجين سواء من الناحية الصحية وتوفير مواد وعمليات التعقيم في المخيمات الفلسطينية او من الناحية المعيشية. وكنا قد أعلنا في تقرير سابق عن اصابة واحدة في صفوق جاليتنا وتؤكد اليوم بأنها بصحة وسلامة.



ابلغتنا سفارتنا لدى البرازيل عن ثلاث إصابات في صفوق جاليتنا وهم بخير وخارج دائرة الخطر وفي الحجر المنزلي، كما يشتبه بحالتين في شمال البرازيل جار متابعتها وفحصها.



في جمهورية تشيلي التي تحتضن أكبر جالية فلسطينية خارج الوطن العربي والتي احتلت الترتيب الثاني بعد البرازيل في عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية، تواصل سفارة دولة فلسطين متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة بشكل يومي من خلال ارقام الطوارئ التي عممتها عليهم كما وبالتنسيق مع النادي العربي الفلسطيني في العاصمة التشيلية، سنتياغو. وبالرغم من ان نسبة زيادة الاصابات في تشيلي تتراوح ما بين 30%٪‏ الى 40%٪‏ يومياً، الا ان ابناء الجالية جميعا بخير ولم يتم تسجيل اي حالة بينهم حتى لحظة اعداد هذا التقرير.



اما الباراغواي، وخاصة في عاصمتها اسونسيون، فهناك ثلاثة عائلات فلسطينية مقيمة فيها فقط وافرادها جميعا بخير وعلى اتصال مباشر مع سفير دولة فلسطين المعتمد لدى البارغواي والبرازيل، كما ويتم متابعة امور الجالية المقيمة على الحدود ما بين البرازيل والبارغواي من خلال شبكة اتصالات تم تأسيسها خلال هذه الظروف وهناك اتصال ومتابعة حثيثة ويومية.



وفي بوليفيا، تؤكد سفارة دولة فلسطين ان جميع ابناء الجالية الفلسطينية بخير وبصحة جيدة وهي تتابع امورهم يوميا وعممت عليهم رقم للطوارئ من اجل توفير المساعدة والخدمات خلال فترة الحجر المفروض على البلاد منذ بدء تسجيل حالات فيها.



وقامت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان الشقيقة وبالتعاون مع بعض أفراد الجالية بتوزيع سلة غذائية على جميع الطلبة الفلسطينيين، وأكدت السفارة للطلبة على أهمية التواصل معها لطلب اي مساعدة، كما قامت بتوزيع عدد من المساعدات المالية لبعض الطلبة الجدد الذين لم يتمكنوا حتى الآن من استلام المنحة المقررة لهم. لم تسجل اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الان.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان الشقيقة أوضاع جاليتنا وطلبتنا، وقد شكلت خلية أزمة وأعلنت عن ارقام للطوارئ للتواصل وتقف الى جانب العائلات المستورة والطلبة المحتاجين، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في القسم القنصلي في السفارة ما يقارب 750 طالبا وطالبة منهم 150 طالب دراسات عليا. وقامت السفارة بإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي يقدم مساعدات شهرية لعدد من العائلات التي تقطعت بها السبل وعددها ثماني عائلات، وذلك بدعم من عدد من المتبرعين الكرام، وتناشد السفارة جميع الطلبة الفلسطينيين بالبقاء في اماكنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم لعدم توفر اي امكانية للمغادرة الى ارض الوطن.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا ممارسة مهامها مسؤولياتها اتجاه ابناء جاليتنا وطلبتنا وتقدم لهم الخدمات القنصلية المطلوبة عبر شبكة اتصالات واسعة من خلال ارقام الطوارئ. ونفتخر بان الاطباء الفلسطينيين العاملين في المستشفيات السلوفاكية يقومون بواجبهم الإنساني في معالجة المصابين السلوفاكيين أوسوه بزملائهم، وتشير السفارة هنا بأن أحد الاطباء الفلسطينيين وضع نفسه في حجر صحي طوعي بعد إصابة زميله السلوفاكي بفيروس (كورونا).



وتطمئن سفارة دولة فلسطين لدى بيلاروسيا شعبنا على صحة وسلامة جاليتنا وطلبتنا، وتقوم السفارة بمتابعة أوضاع الطلبة وخاصة انهم لم يتوقفوا عن الدراسة. تم وضع أحد الطلبة في الحجر الصحي كإجراء وقائي علما بأن نتائج فحصه جاءت سلبية، لكن بسبب مخالطته لاحد المخالطين تم وضعه في الحجر. تستمر السفارة في تواصلها مع أبناء الجالية والطلبة وتقف على احتياجاتهم وتقدم لهم المساعدة حسب إمكانياتها.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور يوميا متابعتها لأوضاع جالياتنا في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وتؤكد انه ولم تسجل اية إصابة في جاليتنا وطلبتنا وتقدم السفارة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية وتقوم بأداء مهامها تجاه الطلبة، خاصة في كل ما يتعلق احتياجاتهم الصحية والمعيشة.



وأطلقت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر مبادرة بالشراكة مع رجال الأعمال وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين واتحاد عام المهندسين الفلسطينيين، لتوزيع مواد تموينية وطبية على اقامات الطلاب في مختلف الولايات الجزائرية، اضافةً لما تقدمه الدولة الجزائرية كمساعدات لهم، وتتكفل السفارة مع كافة الأطراف والمكونات الاخرى، بمسؤولية متابعة أمور الجالية و الطلاب، وأطلقت السفارة أرقام هواتف للطوارئ وطلبت من الجميع الاتصال الفوري لتلبية أية احتياجات.





وتقوم المبادرة على توزيع مبلغ مالي أسبوعي على كل طالب ممن هم بالإقامة الجامعية، والتي اغلقت كإجراء احترازي لتجنب انتشار الوباء.



تجدر الإشارة بأن تلك المبادرة قد شجعت عديد رجال الأعمال الفلسطينيين والخيريين من أبناء جاليتنا في الجزائر إلى تقديم المساعدات المادية والعينية والوقوف خلف السفارة في هذا الظرف الصعب.



وتتواصل خلية الازمة مع المصابين وتطمئن عليهم وتقدم لهم كل ما يحتاجونه، فيما أشرفت السفارة وساعدت عديد الطلبة بمغادرة إسبانيا والعودة الى ارض الوطن قبل وقف الرحلات، وفي هذا الإطار ساعدت السفارة طالبتين علقتا في مطار براخس في مدريد وأمن لهما السكن حتى غادرتا بسلام، كما تم مساعدة طالبتين بمغادرة اسبانيا، كما أمنت السفارة سكنا لإحدى العالقات وتؤمن لها المعيشة.وتقوم السفارة بالتدخل لدى السلطات الاسبانية المختصة بالوقوف الى جانب ابناء جالياتنا وطلبتنا في موضوع تمديد الإقامة، حيث جرى مساعدة إحدى الطالبات كما جرى مساعدة احد المواطنين في المغادرة نظرا لوضعه الصحي الصعب نظرا لإصابته بفيروس (كورونا).وقامت السفارة بحل موضوع السكن لعديد من الطلاب الذين أنهوا دراستهم وينتظرون العودة إلى الوطن عبر الاتصال بالجامعات المعنية وتمديد الإقامة لهم، وتتابع خلية الأزمة أن كان هناك إصابات في صفوف الجالية.وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء جاليتنا وطلبتنا، وقامت في ذلك بتشكيل خلية ازمة وأعلنت عن ارقام طوارئ للتواصل مع أبناء الجالية والطلبة للاطمئنان على سلامتهم والوقوف على احتياجاتهم وتؤكد السفارة انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم.من جديد تطمئن سفارة دولة فلسطين لدى باكستان بعدم وجود اي إصابة في صفوف الجالية او الطلبة او كادر السفارة، ولازالت تتواصل معهم وتقف على احتياجاتهم وتشدد على ضرورة التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة الباكستانية، وقامت بتوزيع طرود غذائية لكافة الطلبة والعائلات المحتاجة، وقامت بحصر كافة اسماء الطلبة وأبناء الجالية المتواجدين في كافة المناطق الباكستانية وعمل مجموعة تواصل اجتماعي للطلبة وأبناء الجالية وحصرت كافة الطلبة في ثلاثة أقاليم لتسهيل التواصل معهم وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين. هذا وتتابع السفارة جميع المتدربين العسكريين في الكليات الباكستانية وذلك من خلال الملحق العسكري في السفارة.وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية متابعة أوضاع جالياتنا وطلبتنا وتنسق جهودها في إطار لجنة الإغاثة المشكلة بالشراكة مع رموز الجالية ورجال الاعمال والفصائل، حيث قامت بتوزيع 20 ألف سلة غذائية ومعقمات على المخيمات كافة كدفعة اولى وتشرف على تشكيل لجان في المخيمات للاهتمام بأوضاعها والوقوف على احتياجاتها، هذا بالإضافة لجهود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين والجمعية الخيرية الفلسطينية والفصائل والتي يتم تمويلها من قبل الدولة السورية الشقيقة. تؤكد سفارة دولة فلسطين على عدم تسجيل اي إصابة في صفوف جاليتنا ولاجئينا وطلبتنا.كما تواصل سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا ومن خلال خلية الازمة التي شكلتها متابعة أوضاع الجالية والطلبة، وفي هذا الإطار تم تشكيل صندوق دعم مالي للوقوف على احتياجاتهم، تشكيل لجنة خاصة باستقبال طلبات مساعدة والنظر فيها حسب الإمكانيات وتقوم السفارة بمتابعة امور الطلاب على مدار الساعة خاصة طلبة الدفاع المدني، وهذا لم تسجل اي إصابة بين صفوف الجالية والطلبة.في إطار متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة أكدت بعثة دولة فلسطين لدى النمسا وفاة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية النمساوية ويبلغ من العمر (87 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، وقامت السفارة بالتواصل مع عائلة المتوفى لتقديم اية مساعدة، وأفادت العائلة أن زوجته أيضا مصابة وهي نمساوية الأصل والجنسية.وتقوم السفارة بالتعاون مع رجال الأعمال الفلسطينيين بمساعدة مواطن فلسطيني انقطعت به السبل في كرواتيا، وتشرف السفارة بالتنسيق الوثيق مع خلية الازمة بإصدار منشورات توعية صحية للجالية والطلبة، وتتواصل معهم من خلال خط هاتف ساخن للإجابة على استفساراتهم. ويتواصل السفير مع رئيس الجالية في سلوفينيا للاطمئنان على أوضاعها ويؤكد أنه لم تسجل اي إصابة في صفوفها.وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى قبرص أوضاع جاليتنا وطلبتنا على الساحة القبرصية على مدار الساعة، وأعلنت عن ارقام طوارئ للتواصل مع السفارة، وقامت بمساعدة ثلاثة طلاب يدرسون في الجامعات القبرصية وقدمت لهم الدعم المالي. وتطمئن السفارة في قبرص بعدم تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية او الطلبة. هذا وتقوم السفارة بمتابعة حالات اللاجئين الذين طلبوا المساعدة وتعمل على تأمينها لهم.وتقوم سفارة دولة فلسطين في طهران بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة العالقين وتتواصل معهم وتقف الى جانبهم خاصة في مواضيع تجديد الإقامة وجوازات السفر وتساعدهم ضمن إمكانياتها المحدودة، وساعدت عدد من المواطنين في مغادرة إيران سواء الى مصر او الى سوريا.وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا على عدم وجود اية إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا وتقوم بالتواصل مع المنظمات والجمعيات البلغارية لحشد الدعم والمساعدة لهم، وقامت مؤسسة النساء اللاجئات البلغارية بتقديم قسيمة مالية محدودة لعدد من العائلات وبشكل أسبوعي كما وعدت المؤسسة بدفع بدل أجور لبيوتهم.