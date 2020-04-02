قطر تمول تشغيل 100 كادر طبي بالقطاع لمواجهة تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة القطرية وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، ستموّل تشغيل 100 كادر طبي من الأطباء والممرضين في قطاع غزة على بند التشغيل المؤقت ولمدة ستة أشهر، لسد العجز الذي تعانيه المشافي والمراكز الصحية في القطاع لمواجهة تفشي فايروس (كورونا) المستجد "كوفيد - 19".



وأوضح العمادي في تصريح نشرته موقع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: أن عملية تشغيل الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين في القطاع ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة الفلسطينية.



وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يهدف إلى إسناد طواقم وزارة الصحة في القطاع، يأتي ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.



وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أطلقت نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، موضحة أن طواقم غزة الطبية تعمل حاليا بموارد وإمكانيات محدودة وبحاجة إلى الدعم والإسناد بشكل عاجل.