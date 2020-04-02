نتنياهو يدخل الحجر الصحي للمرة الثانية

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الحجر الصحي، حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا.





جاء ذلك، بناءاً على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، حيث أصيب وزير الصحة الإسرائيلي، ليتسمان بفيروس (كورونا) هو وزوجته، وفق ما أعلنت الوزارة.





ووفق قناة (كان) فقبل 8 أيام، أدلى الاثنان ببيان مشترك للجمهور، كذلك سيتم أيضاً معرفة ما إذا كان الوزراء، وأعضاء (كنيست) وكبار المسؤولين في وزارة الصحة، سيضطرون إلى العزلة الصحية، بسبب اختلاطهم بالوزير المصاب.



وكان ليتسمان، قد التقى أيضاً مع معظم المسؤولين في اسرائيل فبالاضافة إلى لقائه نتنياهو، اجتمع مع مدراء الصحة والمالية، كما حضر تصويت (كنيست) على انتخاب بيني غانتس، رئيسًا للبرلمان.



وسيدخل رئيس (موساد) يوسي كوهين في العزل الانفرادي في مكتبه لمدة ثلاثة أيام، بعدما تبين أنه التقى بوزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي تم تشخيصه بالإصابة بـ (كورونا).



كما سيدخل المدير العام لوزارة الصحة، موشي بار، العزلة لنفس السبب، إضافة إلى رئيسة قسم خدمات صحة الجمهور في الوزارة البروفسور سيغال ساديتسكي، فدخل إلى العزل في أعقاب إصابة ليتسمان بفيروس (كورونا).



كما تم إدخال الطاقم الإداري في وزارة الصحة للحجر الصحي، يشمل طاقم المستشارين والمساعدين وموظفي السكرتارية في مكتب الوزير، على أن يستمروا بالعمل من بيوتهم.



رام الله - دنيا الوطن