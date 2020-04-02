قيادي بفتح لاشتية: نزق الثوار يخص شطر من هذا الوطن

وجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو الهيئة القيادية العليا للحركة بغزة، تيسير البرديني، رسالة لرئيس الوزراء محمد اشتية.





وقال البرديني، عبر (فيسبوك): "السيد رئيس الوزراء صدقناك وأنت بتحكى راتب كامل وإنهاء التقاعد المالى وايجاد حلول مرضية للملفات العالقة فى قطاعنا الحبيب وتأملنا خيراً أن نبدأ بمرحلة انهاء الظلم والتميز فى كل الملفات2005 شهداء 2014 نصف الراتب للأ سرى المقطوعة رواتبهم وملفات أخرى كثيرة متعلقة بأبناء غزة".





وأضاف البرديني: "تأملنا من ابن البلد الذى يحكى بنزق الثوار أن ينصف أبناؤه وأن نبدأ بإنهاء كل الظلم الذى وقع عليهم على إثر الاجراءات الظالمة التى ارتكبت بحقهم".











واستدرك البرديني: "ولكن للأسف يبدو أن نزق الثوار يخص شطر من هذا الوطن، دمت قائداً لحركتنا العملاقة فى والوطن والشتات.

رام الله - دنيا الوطن