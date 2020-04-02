الأوقاف: سيتم بث موعظة موحدة في مجموعة من مساجد قطاع غزة

المسجد العمري بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن أنها ستبث موعظة موحدة يوم غد الجمعة في مجموعة من مساجد قطاع غزة، وفقًا للتوزيعة الجغرافية، عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد في تمام الساعة 11 ظهرًا.



وأوضح مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف وليد عويضة في بيان أن إدارته تسعى من خلال المواعظ إلى استثمار فضيلة يوم الجمعة، وتعظيمه في نفوس الناس، وحثهم على التعامل الصحيح مع الأوبئة والأزمات، والعودة الصادقة إلى الله تعالى.



وبين ضرورة أداء الجمعة ظهرًا في البيوت، منوهًا ‘لى أن قرارات وزارته الأخيرة جاءت لصيانة المجتمع وحمايته وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.



وأشار إلى أهمية المداومة على القنوت في الصلوات، وأداء الصلوات المفروضة جماعة مع الأهل والأبناء.



كما قال إنه سيتم توزيع 60 ألف نسخة من أدعية النوازل على المواطنين، في إطار الجهود الدعوية لوزارته.



وطال المواطنين بالتضرع إلى الله تعالى بأن يقي الله شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من الأوبئة والأمراض، وأن يرفع البلاء ويحفظ العباد من وباء كورونا، وأن يشفي المرضى والمصابين.