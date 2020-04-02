شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تعلن فتح حاجز المحكمة طيلة أيام الأسبوع

سلطات الاحتلال تعلن فتح حاجز المحكمة طيلة أيام الأسبوع
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن فتح الحاجز العسكري المقام عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة المعروف بحاجز المحكمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وقالت القناة السابعة: إن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، قرر فتح الحاجز أمام حركة المواطنين الفلسطينيين مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع، اعتبارا من اليوم الاربعاء.

وذكر الموقع نقلا عن الضابط في مكتب التنسيق الإسرائيلي إلعاد غورين أنه سيتم توسيع ساعات النشاط في المعبر بحركة مستمرة للمركبات وكذلك عبور شاحنات البضائع، بما في ذلك الأغذية والمعدات الطبية.

وقال غورين إن لتشغيل الحاجز طول أيام الأسبوع أهمية كبيرة للمواطنين الفلسطينيين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية بسبب مرض (كورونا).

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